إنطلاقا من فاتح رمضان.. جماعة بني ملال تحدد توقيتا جديدا لفتح وإغلاق المحلات التجارية و”السويقات”

عممت جماعة بني ملال قرارا جديدا يحدد توقيت فتح، وإغلاق المحلات التجارية الكبرى، والمهنية، والسويقات بمناسبة شهر رمضان المقبل، وفي ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي المقبل.

وحددت جماعة بني ملال لجميع السويقات والمحلات العمل بالتوقيت الجديد “من 9 صباحا إلى 5 مساء”، حيث سيشرع في تطبيق هذا القرار انطلاقا من فاتح رمضان الأبرك.

ونفت الجماعة أن يكون القرار المذكور هو رفع تدريجي للحجر الصحي كما تم تأويله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما سجلت منطقة بني ملال 0 حالة إصابة بفيروس كورونا.

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وكانت المحلات المهنية قبل القرار الجديد لجماعة بني ملال تُغلق ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، فيما كانت السويقات تفتح ابتداء من الساعة السابعة صباحا وتُغلق عند الساعة 12 زوالا مع إغلاق السويقة الشعبية، يومي السبت، والأحد.

وكان المجلس الحكومي قد صادق، السبت الماضي، على مشروع مرسوم رقم 2.20.330، المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19، وذلك إلى غاية 20 ماي المقبل.