وكيل الملك بابتدائية تطوان يأمر بإيداع بطل عالمي في رياضة “الجيت سكي” السجن بعد خرقه “الطوارئ”

أمر وكيل الملك في ابتدائية تطوان، أمس الثلاثاء، بإيداع بطل عالمي في رياضة “الجيت سكي” السجن المحلي “الصومال”، بسبب خرقه لحالة الطوارئ الصحية، وتحديد أولى جلسات محاكمته، بداية الأسبوع المقبل.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن النيابة العامة تابعت البطل العالمي “ي.ر”، البالغ من العمر 26 سنة، بتهمة “إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه، وخرق حالة الطوارئ الصحية”.

وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المشتبه فيه، أول أمس الأحد ليلا، على متن سيارته، بعد خرقه لحالة الطوارئ الصحية، المعمول بها، منذ شهر مارس الماضي، للحد من انتشار الجائحة.