” ليلى ماستر شاف” تطل شهر رمضان في برنامج للطبخ

تخوض الطباخة المغربية، ليلى، خريجة برنامج ماستر شاف، تجربة جديدة، بتقديم برنامج للطبخ، يعرض، يوميا، على شاشة التلفاز.

وكشفت الطباخة المغربية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أنها تطل على المشاهدين في برنامج خاص بالطبخ بشكل يومي، ططوال شهر رمضان.

ويبث برنامج “شهيوات مع ليلى عصر كل يوم، طوال شهر رمضان المقبل على قناة “إم بي سي5″، الموجهة إلى الجمهور المغاربي.

وانضمت ليلى بتجربتها الجديدة إلى قائمة مشاهير برامج الطبخ المغاربة، من بينهم شمشية الشافعي، والشاف موحا، فيما لا يزال اسم الشاف بركاج عالقا في الأذهان عند الحديث عن برامج الطبخ في المغرب، على الرغم من رحيله عن الحياة.