تخوض الطباخة المغربية، ليلى، خريجة برنامج ماستر شاف، تجربة جديدة، بتقديم برنامج للطبخ، يعرض، يوميا، على شاشة التلفاز.
وكشفت الطباخة المغربية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أنها تطل على المشاهدين في برنامج خاص بالطبخ بشكل يومي، ططوال شهر رمضان.
ويبث برنامج “شهيوات مع ليلى عصر كل يوم، طوال شهر رمضان المقبل على قناة “إم بي سي5″، الموجهة إلى الجمهور المغاربي.
وانضمت ليلى بتجربتها الجديدة إلى قائمة مشاهير برامج الطبخ المغاربة، من بينهم شمشية الشافعي، والشاف موحا، فيما لا يزال اسم الشاف بركاج عالقا في الأذهان عند الحديث عن برامج الطبخ في المغرب، على الرغم من رحيله عن الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر ” ليلى ماستر شاف” تطل شهر رمضان في برنامج للطبخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.