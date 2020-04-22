بدايات نجم الكرة محمد صلاح في مسلسل رمضاني

يعرض شهر رمضان المقبل، مسلسل إذاعي، في مصر، بعنوان “دفعة محمد صلاح” ، يحكي عن قصة لزميل سابق لنجم كرة القدم المصرية، المحترف في فريق ليفربول، كان منافسا له في بداياته.

وكشفت تقارير إعلامية مصرية أن الكاتب المصري عمر طاهر، ينكب، خلال الفترة الحالية، على استكمال كتابة حلقات مسلسله الإذاعي الجديد “دفعة محمد صلاح”، الذي ينطلق بثه، شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل حول لاعب كان زميلا لمحمد صلاح في فريق الناشئين، لكنه لم يحالفه الحظ، لينتهي به المطاف إلى اللعب في أحد فرق الدرجة الثانية، بينما صلاح سطع نجمه عاليا في سماء الكرة الأوربية.

ويذاع مسلسل “دفعة محمد صلاح”، عبر الإذاعات المصرية “النيل ميجا”، و”نغم”، و”هيتس”، وهو من بطولة مصطفى خاطر، وإنعام سالوسة، وسامي مغاوري، ومي كساب، وإخراج خالد الشوربجي.