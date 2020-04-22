القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بلدة مجد الكروم إلى 5 أشخاص، وقد وصفت إصاباتهم بأنها طفيفة، بحسب المعطيات من مجلس مجد الكروم المحلي.
وجرى في الساعات الأخيرة تشخيص حالة جديدة بالفيروس للشاب محمد إياد ناصر، بعدما بلغ عدد الإصابات 4 حتى يوم أمس.، الثلاثاء
ودعا مجلس محلي مجد الكروم، المواطنين إلى التزام المنازل والتقيّد بتعليمات وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار الفيروس.
وناشد المجلس المحلي كل من كان على تواصل بالمصاب، اتباع وسائل الوقاية والتزام الحجر الصحي، حفاظا على سلامتهم وسلامة من حولهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مجد الكروم: إصابة خامسة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.