"رامز مجنون رسمي": يكشف ضحاياه.. والـ"برومو" يحظى بملايين المشاهدات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سنويا ينتظر الجمهور جديد الفنان رامز جلال، والفكرة التي يقرر اختيارها لتنفيذها ببرنامجه الذي يعرض في شهر رمضان عبر شاشة "MBC"، ويتصدر البرومو أكثر من 4 ونصف مليون مشاهدة منذ طرحه منذ الإثنين الماضي.

يواجه جلال ضيوفه دون الاعتماد على وسيط، كما كان يحدث المواسم السابقة، ويوعد جمهوره هذا الموسم في مفاجآت غير مسبوقة، من أحداث ومن ضيوف جدد.

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وتعتمد فكرة البرنامج الجديد، الذي ينطلق عرضه بعد أيام، على دعوة الضيف النجم إلى أحد الأماكن بدبي وهناك يتعرض لمغامرة غير متوقعة، خاصة في تقييده بكرسي.

وأظهر "البرومو" استضافة البرنامج عددًا ضخم من النجوم. وقال جلال في تعليقه الصوتي على البرومو الرسمي إن" السنة دي هتكون سنة المواجهة، هأكون أنا والضحية وش لوش، هيكون مسلوب الإرادة، أنا اللي هأضحكه وأنا اللي هأبكيه، اللي هيعقرب هيتكهرب"

ويشهد رامز مجنون رسمي مشاركة الكثير من النجوم بينهم نبيلة عبيد، وحسن شاكوش، وغادة عادل، ياسمين صبري، وأمينة خليل، وياسيمين رئيس، وعبدالباسط حمودة، وعلي معلول، وطارق حامد، وفيفي عبده، ومحي إسماعيل.