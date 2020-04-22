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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يأمر بتدمير أي زوارق إيرانية "تتحرش" بالسفن الأمريكية والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 أبريل 2020
أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفن بلاده في البحر.
وعلى حسابه الرسمي في "تويتر"، كتب ترامب: "بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق أول قمر صناعي عسكري في مداره، وجهت البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفننا في البحر".
والأسبوع الماضي، أعلن سلاح البحرية الأمريكية، أن زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني نفّذت مناورات "استفزازية خطرة" بالقرب من بوارج أمريكية كانت تسيّر دوريات في المياه الدولية بالخليج .. وفق “العين“.
وقبل يومين، أكد البنتاجون جهوزيته العالية لمواجهة أي احتمالات "تحرش" من قبل زوارق الحرس الثوري الإيراني، في مياه الخليج.
وتسيّر سفن حربية غربية دوريات منتظمة لضمان حرية الملاحة في الخليج بعدما شهدت مياهه العام الماضي حوادث عدة كان الحرس الثوري مسؤولا عنها.
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