عبدالله بن زايد ونظيره الكندي يبحثان تطورات فيروس كورونا

الأربعاء 22 أبريل 2020

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع نظيره الكندي فرانسوا فيليب شامباين العلاقات الثنائية وآخر تطورات فيروس كورونا المستجد.



وفي اتصال هاتفي، تناول الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد، والتعاون بين البلدين على صعيد تبادل خبراتهما وتنسيق جهودهما في التعامل مع الوباء وتداعياته المختلفة.

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وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية التعاون القائم بين البلدين في مواجهة أزمة جائحة كورونا، وضرورة تعزيز التنسيق والعمل الدولي المشترك من أجل تجاوز هذا التحدي والسيطرة على تداعياته المختلفة إنسانيا وصحيا واقتصاديا.

كما أكد العلاقات المتميزة والقوية التي تجمع بين دولة الإمارات وكندا والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في العديد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وتقدم وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي بخالص تعازيه وصادق مواساته إلى الحكومة الكندية وشعبها، في ضحايا حادث إطلاق النار بإقليم نوفا سكوتيا.