مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء تنهي قضية آل حريز والجيش بالصلح العام

الأربعاء 22 أبريل 2020

عقد اليوم لقاء في مرجعية خلف قبائل وادي حضرموت لنزع فتيل الفتنة من خلال إجراء مراسيم الصلح بين قبيلة آل حريز بني مره وجيش المنطقة العسكرية الاولى إثر الأحداث المؤسفة التي شهدها وادي سر في أواخر شهر يناير المنصرم والتي راح ضحيتها عدد من القتلى من الجانبين...



وفي اللقاء أشاد الوكيل عصام الكثيري بإسهامات المرجعية ومشايخ حضرموت ساحلا وواديا لوأد الفتنة في مهدها وإنهائها بالصلح بين الأطراف في هذا اليوم التاريخي ، مؤكدا أن هذا الصلح سيكون ملزما لجميع الأطراف جيش ومواطنين حفاظا على الأمن والسلم المجتمعي لحضرموت وأهلها الأوفياء.

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من جهته اوضح الشيخ/عبدالله صالح الكثيري_رئيس المرجعية الى كل الجهات مدنية كانت أو عسكرية إسهامهم إلى جانب المرجعية لحل هذا الموضوع وعلى رأسهم سيادة اللواء الركن/فرج سالمين البحسني ، محافظ محافظة حضرموت_قائد المنطقة العسكرية الثانية ، واللواء الركن/صالح طيمس_قائد المنطقة العسكرية الأولى ، والشيخ/عمر بن حبريش العليي_وكيل أول محافظة حضرموت_رئيس حلف حضرموت_رئيس مؤتمر حضرموت الجامع ، والأستاذ/عصام حبريش الكثيري_وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء ، متمنيا من الله العلي القدير أن يعم الأمن والاستقرار جميع ربوع الوطن خصوصا مع قدوم شهر الخير .

فيما عبر رئيس لجنة الصلح بالقضية الشيخ/عوض بن منيف الجابري_نائب رئيس المرجعية ، عن عميق شكره هو وجميع أعضاء لجنة الصلح لكل الأطراف على تفاهمهم وتقديم المطلوب منهم للوصول إلى حل لهذه القضية بالصلح العام وقبول الديات الشرعية للشهداء والجرحى من الطرفين ، موجها في ختام كلمته الشكر الخاص لقيادات السلطة المحلية بحضرموت ساحلا وواديا على تيسير مهمة اللجنة لممارسة دورها في حلحل القضايا المجتمعية.

حضر اللقاء اللواء الركن /صالح طيمس قائد المنطقه العسكرية الاولى، والعميد /يحي ابوعوجاء رئيس اركان المنطقه الاولئ وعدد من الشخصيات العسكريةوالامنية وشيوخ القبائل ورجال الخير.