شكرا لقرائتكم خبر عن فرض إرتداء الكمامة في آخر ولاية ألمانية والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت ولاية بريمن الألمانية اليوم الأربعاء فرض ارتداء غطاء على الأنف والفم في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت الولاية أن من المنتظر أن يتم إقرار هذا الإجراء بعد غد الجمعة على أن يسري تنفيذه اعتبارا من الاثنين المقبل في أماكن التسوق ووسائل المواصلات.
وبهذا الإعلان، تكون بريمن آخر ولاية ألمانية تطبق هذا الإجراء، ليصبح الارتداء الإجباري للكمامات مطبقا في كل ولايات ألمانيا الـ 16 .
كانت هذه تفاصيل خبر فرض إرتداء الكمامة في آخر ولاية ألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.