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فرض إرتداء الكمامة في آخر ولاية ألمانية

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أعلنت ولاية بريمن الألمانية اليوم الأربعاء فرض ارتداء غطاء على الأنف والفم في إطار مكافحة انتشار فيروس .

وأوضحت الولاية أن من المنتظر أن يتم إقرار هذا الإجراء بعد غد الجمعة على أن يسري تنفيذه اعتبارا من الاثنين المقبل في أماكن التسوق ووسائل المواصلات.

وبهذا الإعلان، تكون بريمن آخر ولاية ألمانية تطبق هذا الإجراء، ليصبح الارتداء الإجباري للكمامات مطبقا في كل ولايات ألمانيا الـ 16 .

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