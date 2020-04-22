شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا بوقف الهجرة إلى أمريكا 60 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء تغريدة قال فيها إنه سوف يوقع أمراً تنفيذياً بوقف الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 60 يوما على الأقل.

وبرر ترامب هذه الخطوة بأنه يريد الحفاظ على الوظائف للمواطنين الأمريكيين في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إن هذا الإجراء سوف ينطبق فقط على الذين يدخلون أمريكا وفقا لما يطلق عليه" البطاقة الخضراء" ، هو التصريح الذي يمنح الإقامة الكاملة في أمريكا. وأضاف أنه سوف يكون هناك بعض الاستثناءات.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يريد ضمان حصول المواطنين الأمريكيين " أولا " على الوظائف عندما يفتح الاقتصاد مجددا بعد رفع إجراءات الاغلاق.