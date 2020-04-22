شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يأمر بتدمير أي زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنه أصدر تعليمات بتدمير أية زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأمريكية. وكتب ترامب، على حسابه على موقع تويتر، :"لقد أصدرت تعليمات للبحرية الأمريكية بإطلاق النار وتدمير أي وجميع الزوارق الحربية الإيرانية إذا ما تحرشت بسفننا في البحر". وتبادلت البحرية الأمريكية والحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الماضية الاتهامات بالتحرش بسفن كل جانب منهما الآخر في الخليج.

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