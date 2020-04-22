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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرملين: من السابق جدا لأوانه الاستجابة لضعف النفط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الكرملين اليوم الأربعاء إنه من السابق جدا لأوانه استخلاص أي نتائج بشان خطوات إضافية ممكنة لوقف هبوط أسعار النفط قبل دخول الاتفاق العالمي الذي اتفقت عليه مجموعة أوبك+ حيز التنفيذ في الأول من مايو.
هوت أسعار النفط إلى أقل من 16 دولارا للبرميل اليوم، مسجلة أقل مستوى منذ عام 1999 في ظل تخمة المعروض بالسوق، فيما تستمر التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا في النيل من الطلب على أنواع الوقود، وفقا لرويترز
وردا على سؤال بشأن أي إجراءات إضافية يحتمل ان تتبناها روسيا فيما يتعلق بضعف أسعار النفط، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "ينبغي أن نجري تحليلا فور بدء سريان اتفاق أوبك+ ... الآن علينا ان ننتظر".
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