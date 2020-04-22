السيسى يفتتح عددًا من المشروعات الكبرى شرق قناة السويس.. "بث مباشر"

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، موقع افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدى 2، للإعلان عن تدشين هذه المرحلة، والانتهاء من حفر هذا النفق.





ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.

ويزور السيسي محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، ووفد من كبار الزوار، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية، بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء. وتشمل الزيارة افتتاح سحارة سرابيوم و مصرف المحسمة.

Advertisements



ويشمل برنامج الزيارة والذي يشمل، دخول الرئيس من البوابة الرئيسية لقاعة الاستقبال بشرق القناة، والاستماع لشرح ماكيت يوضح أهمية المشروعات المنتظر افتتاحها، كذلك تفقد المحطة والسحارة وغرف التحكم والأرشيف. حسبما نشر موقع "صدى البلد".



ومن المنتظر أن تشارك وحدات هيئة قناة السويس، في عمل عروض بحرية بالتزامن مع فعاليات مراسم افتتاح المشروعات القومية.



