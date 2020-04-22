الصحة الهندية: ارتفاع عدد وفیات فیروس كورونا إلى 640 شخصا

أعلنت ​وزارة الصحة​ ورعایة الأسرة الھندیة، ارتفاع عدد وفیات فیروس كورونا المستجد - كوفید 19 إلى 640 شخصا والإصابات الى 19984.

وذكرت الوزارة في بیان أن الحصیلة الاجمالیة للجائحة ارتفعت بعد تسجیل 50 حالة وفاة و1383 اصابة جدیدة خلال الـ24 ساعة الماضیة.

وأشارت الوزارة الى خروج 3870 مصابا من المستشفیات بعد تماثلھم للشفاء. ولا تزال ولایة ماھاراشترا من اشد البقع تضررا في البلاد اثر انتشار فیروس كورونا حیث توفي فیھا 251 شخصا واصیب 5218 اخرون حتى الآن تلیھا العاصمة (نیودلھي) مع 47 وفاة واصابة 2156 اخرین.

وكانت السلطات الهندية فتحت بعض المتاجر والشركات أبوابها، في المناطق الريفية الاثنين، في إطار خروج تدريجي من إجراءات العزل العام المفروضة منذ أسابيع، والتي حولت الملايين إلى عاطلين عن العمل يعانون نقص المواد الغذائية، بينما ارتفع عدد ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ بأكثر من 1500 خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية.