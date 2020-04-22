النشرة: حراك النبطية نظم مسيرة سيارة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أنه لليوم الثاني على التوالي نظم حراك النبطية ​مسيرة​ ​سيارة​ حملت شعار "استعادة ​المال​ المنهوب"، وانطلقت إنطلقت من امام خيمة حراك النبطية قرب ​السراي الحكومي​ وجابت شوارع النبطية وزبدين حتى مرج حاروف-تول رفع خلالها المشاركون الأعلام اللبنانية، واكد خلالها المحتجون على تجديد العناوين ​العريضة​ التي خرجوا من أجلها، بدء بإستعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين ووضع حد لفتان الأسعار والتلاعب بسعر صرف ​الدولار​ الذي لامس الـ٣٣٠٠ ليرة.

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