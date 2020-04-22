بلدية جبيل: إجراء فحوص فيروس كورونا غدا في اطار حملة وزارة الصحة

دعت ​بلدية جبيل​ – بيبلوس، في بيان، "جميع المواطنين القاطنين ضمن نطاقها الجغرافي، والذين لديهم عوارض ​كورونا​ أو احتكوا مع أشخاص كانوا مصابين بالفيروس، التوجه لإجراء الفحص، غدا الخميس بين ​الساعة​ التاسعة صباحا والثانية عشرة ظهرا، في مركز الرعاية الصحية الأولية التابع ل​وزارة الصحة​ بالتعاون مع ​البلدية​، الذي يقع في الشارع رقم 9 قرب نادي بيبلوس، وذلك في إطار الحملة التي تنظمها وزارة الصحة في المناطق اللبنانية كافة، والتي تجري خلالها فحص PCR لعينات عشوائية".

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