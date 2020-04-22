خضر ترأس اجتماعا لبحث الاجراءات بعد إعلان إصابة فلسطينية بكورونا

ترأس ​محافظ​ ​بعلبك​ الهرمل ​بشير خضر​ اجتماعاً امنياً صحياً في مكتبه في المحافظة حضره ​قادة الأجهزة الأمنية​ في بعلبك ورئيس دائرة الصحة في المحافظة ورئيس ​بلدية بعلبك​ المدير الإقليمي للدفاع المدني ومسؤولي ​اللجان الشعبية​ في المخيم جرى البحث في الإجراءات الأمنية والصحية في الخيم بعد اعلان إصابة حالة بوباء ​كورونا​.

بعد الاجتماع اكد خضر على إصابة منال شهابي وهي نازحة فلسطينية سورية، مؤكدا أن "هذا الاجتماع الأمني الصحي هو لمواكبة الإجراءات الأمنية داخل المخيم وخارجه للحد من انتشار الوباء وشكر ​وزارة الصحة​ التي تداعت على الفور وارسلت فريق لأخذ 90 عينة من محيط المصابة وعلى ضوء النتائج التي ستصدر غداً سيكون إجراءات احترازية منها إقفال جميع مداخل المخيم وتواجد امني وشرطة بلدية بعلبك لمنع دخول وخروج الأفراد".

