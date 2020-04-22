فرق وزارة الصحة تجري فحوص PCR لعينات عشوائية في جزين وبنت جبيل وبعلبك

أجرت الفرق الطبية التابعة ل​وزارة الصحة​ العامة اليوم فحوص PCR لعينات عشوائية، في إطار الحملة التي تقوم بها الوزارة لتحديد مدى الانتشار المجتمعي ل​فيروس كورونا​ المستجد، تم اتخاذها وفق مسارات أربعة: مساران في اتجاه الجنوب: جزين و​بنت جبيل​، مسار في اتجاه ​بعلبك​، ومسار في اتجاه ​البترون​.

ففي جزين، بدأت الفرقة باجراء فحوصات PCR لـ 300 عينة عشوائية في ​مستشفى جزين الحكومي​، على ان تظهر النتائج غدا.

وانطلقت حملة الفحص العشوائي للفيروس في قضاء بنت جبيل، وكانت المحطة الاولى في بلدة شقراء، في المركز الثقافي للبلدة حيث كان في استقبال الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة رئيس ​البلدية​ ​علي صالح​.