أجرت الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة العامة اليوم فحوص PCR لعينات عشوائية، في إطار الحملة التي تقوم بها الوزارة لتحديد مدى الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا المستجد، تم اتخاذها وفق مسارات أربعة: مساران في اتجاه الجنوب: جزين وبنت جبيل، مسار في اتجاه بعلبك، ومسار في اتجاه البترون.
ففي جزين، بدأت الفرقة باجراء فحوصات PCR لـ 300 عينة عشوائية في مستشفى جزين الحكومي، على ان تظهر النتائج غدا.
وانطلقت حملة الفحص العشوائي للفيروس في قضاء بنت جبيل، وكانت المحطة الاولى في بلدة شقراء، في المركز الثقافي للبلدة حيث كان في استقبال الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة رئيس البلدية علي صالح.
كانت هذه تفاصيل خبر فرق وزارة الصحة تجري فحوص PCR لعينات عشوائية في جزين وبنت جبيل وبعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.