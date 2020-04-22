النشرة: مسيرة سيارة في حاصبيا احتجاجا على الاوضاع المعيشية المتردية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أنه تحت شعار "​لبنان ينتفض​ مجددا"، وتأكيدا على استمرارية ثورة 17 تشرين، واحتجاجا على الاوضاع المعيشية المتردية والارتفاع في اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية للمواطن ورفضا لسياسات ​الحكومة​ الاقتصادية عدم حياديتها، وبدعوة من ثوار منطقة حاصبيا، تجمّع، ظهر اليوم، المحتجون واصحاب السيارات التي تحمل الرقم المفرد وبداخلها شخصان، في ساحة خيمة سوق الخان – حاصبيا، التزما بالارشادات الوقائية الصحية الصادرة عن ​وزارة الصحة العامة​ وتماشيا مع قرار التعبئة العامة لمنع انتشار ​فيروس كورونا​.

وانطلقت المسيرة السيارة من مفترق سوق الخان وجابت شوارع المنطقة على وقع الاغاني الثورية رافعين الاعلام اللبنانية ، وذلك تعبيرا عن غضبهم الى ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمربها الوطن في ظل ارتفاع ​سعر الدولار​ وانخفاض القيمة الشرائية بالعملة اللبنانية، ومددين ب​سياسة​ الحكومة ومؤكدين على استمرارية ​الثورة​ حتى ​تحقيق​ كامل مطالبها، وسط مواكبة امنية مشددة من الدرك و​الجيش​ حفاظا على ​السلامة العامة​.