النشرة: مسيرة سيارة في حاصبيا احتجاجا على الاوضاع المعيشية المتردية

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا أنه تحت شعار "لبنان ينتفض مجددا"، وتأكيدا على استمرارية ثورة 17 تشرين، واحتجاجا على الاوضاع المعيشية المتردية والارتفاع في اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية للمواطن ورفضا لسياسات الحكومة الاقتصادية عدم حياديتها، وبدعوة من ثوار منطقة حاصبيا، تجمّع، ظهر اليوم، المحتجون واصحاب السيارات التي تحمل الرقم المفرد وبداخلها شخصان، في ساحة خيمة سوق الخان – حاصبيا، التزما بالارشادات الوقائية الصحية الصادرة عن وزارة الصحة العامة وتماشيا مع قرار التعبئة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وانطلقت المسيرة السيارة من مفترق سوق الخان وجابت شوارع المنطقة على وقع الاغاني الثورية رافعين الاعلام اللبنانية ، وذلك تعبيرا عن غضبهم الى ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمربها الوطن في ظل ارتفاع سعر الدولار وانخفاض القيمة الشرائية بالعملة اللبنانية، ومددين بسياسة الحكومة ومؤكدين على استمرارية الثورة حتى تحقيق كامل مطالبها، وسط مواكبة امنية مشددة من الدرك والجيش حفاظا على السلامة العامة.
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