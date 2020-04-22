المالكون القدامى: لتفعيل اللجان الخاصة بحساب الدعم واقرار قانون الايجارات غير السكنية

أكد رئيس تجمع مالكي الابنية المؤجرة ​جوزيف زغيب​ خلال تنفيذ ​اعتصام​ للتجمع عند مستديرة الكولا "أن ما يشعر به جميع اللبنانيين اليوم من حرمان لاموالهم عانى ويعاني منه ​المالكون القدامى​ منذ اكثر من 40 سنة، حيث تمت مصادرة املاكهم وقطعت ارزاقهم نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة للايجارات"، مشيراً الى "ما يتعرض له المالكون من هجمات من قبل المنتفعين من سياسيين ومواطنين من تقليب للرأي العام، وتحريض واستغلال لأزمة الوباء التي نعيشها في هذه الايام العصيبة، في سبيل ادراج قوانين تشريعية تقضم حقوقهم من جديد، والمطالبة باعادة عقارب ​الساعة​ الى الوراء، وهذا خط احمر لن يقبل به المالكون، وأصبحت قضية حياة او موت بالنسبة اليهم".

ودعا زغيب رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ ووزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ ورئيس ​القضاء​ الاعلى ​سهيل عبود​ "بتفعيل اللجان الخاصة بحساب الدعم فورا عبر المعاملات الالكترونية، وان المالكين يضعون الحكومة الحالية أمام مسؤوليتها الكاملة في المساهمة باقفال هذا الملف وعدم المماطلة في ارجاع الحقوق القانونية والدستورية الى اصحابها".