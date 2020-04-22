نقولا تويني: نطالب بإطلاق سراح المطرانين والكاهنين

طالب الوزير السابق نقولا تويني في تصريح "بعد عيد القيامة وعلى أبواب الشهر الفضيل وفي هذه الايام العصيبة التي يشهدها العالم، بإطلاق سراح مطراني حلب يوحنا إبراهيم وبولس يازجي والكاهنين، وندعو الصلاة كي يرشد الرب الخاطفين الى التوبة كفاهم عبث وخراب في دنيانا".
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة مسلحة في سوريا أقدمت على اختطاف المطران يوحنا ابراهيم رئيس طائفة السريان الأرثوذكس في حلب وتوابعها والمطران بولس يازجي رئيس طائفة الروم الأرثوذكس في حلب وتوابعها أثناء قيامهما بعمليات إنسانية في قرية كفر داعل بريف حلب في عام 2013.
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