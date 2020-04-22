نقولا تويني: نطالب بإطلاق سراح المطرانين والكاهنين

طالب الوزير السابق ​نقولا تويني​ في تصريح "بعد عيد القيامة وعلى أبواب الشهر الفضيل وفي هذه الايام العصيبة التي يشهدها العالم، بإطلاق سراح مطراني حلب يوحنا إبراهيم و​بولس يازجي​ والكاهنين، وندعو ​الصلاة​ كي يرشد الرب الخاطفين الى التوبة كفاهم عبث وخراب في دنيانا".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة مسلحة في ​سوريا​ أقدمت على اختطاف ​المطران يوحنا ابراهيم​ رئيس طائفة السريان الأرثوذكس في حلب وتوابعها والمطران بولس يازجي رئيس طائفة الروم الأرثوذكس في حلب وتوابعها أثناء قيامهما بعمليات إنسانية في قرية كفر داعل ب​ريف حلب​ في عام 2013.