افرام:لا يمكننا الخروج من الأزمة الا بتوزيع المال للعائلات المتأثرة

أشار النائب نعمت افرام في حديث صحفي بعد انتهاء جلسة اليوم إلى أنه طرح تسفير الفوائد على الديون وعلى الإيداعات جميعها، مؤكداً أن المرحلة هي الخروج من كورونا والدخول لأزمة جديدة هي البطالة والأزمة الإقتصادية، لا يمكننا الخروج من الأزمة إلا إذا توزع 5 ل 10% من الناتج القومي اللبناني على المتأثرين في الأزمة الأزمة الإقتصادية.
وشدد افرام على أنه "لا يمكن ان نخرج من الأزمة الا بتوزيع مبلغ كبير من المال على العائلات اللبنانية حتى ندخل الى الاقتصاد الطبيعي وكلنا ننتظر الخطة المتكاملة، وقال للمواطنين "همومكم بعيدة كثيراً عن غالبية الأمور التشريعية التي أقرت اليوم".
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