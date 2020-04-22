افرام:لا يمكننا الخروج من الأزمة الا بتوزيع المال للعائلات المتأثرة

أشار النائب ​نعمت افرام​ في حديث صحفي بعد انتهاء جلسة اليوم إلى أنه طرح تسفير الفوائد على الديون وعلى الإيداعات جميعها، مؤكداً أن المرحلة هي الخروج من ​كورونا​ والدخول لأزمة جديدة هي ​البطالة​ و​الأزمة​ الإقتصادية، لا يمكننا الخروج من الأزمة إلا إذا توزع 5 ل 10% من الناتج القومي اللبناني على المتأثرين في الأزمة الأزمة الإقتصادية.

وشدد افرام على أنه "لا يمكن ان نخرج من الأزمة الا بتوزيع مبلغ كبير من ​المال​ على العائلات اللبنانية حتى ندخل الى ​الاقتصاد​ الطبيعي وكلنا ننتظر الخطة المتكاملة، وقال للمواطنين "همومكم بعيدة كثيراً عن غالبية الأمور التشريعية التي أقرت اليوم".