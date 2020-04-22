القومي استنكر جريمة بعقلين: لاعتقال الجاني ومعاقبته فوراً

أعتبر منفذ عام الشوف في الحزب السوري القومي الاجتماعي غازي أبو كامل، ان "الجريمة البشعة التي حصلت في بلدة بعقلين وأدت الى وقوع تسعة ضحايا، هي جريمة مدانة ومستنكرة، والمطلوب الاسراع في اعتقال مرتكبها وإنزال أشد العقوبات به، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه سلوك طريق الاجرام وتعريض حياة الناس وأمن المجتمع للخطر".
ولفت أبو كامل الى "نبذ الاجرام والمجرمين، وعدم نشر الاشاعات والأقاويل احتراما لأرواح الضحايا ومشاعر ذويهم".
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