أبدى راعي أبرشية صيدا ودير القمر المارونية المطران مارون العمار، في بيان، أسفه "الشديد للجريمة المروعة التي وقعت في بلدة بعقلين الشوفية"، مؤكداً "وقوف المطرانية المارونية الى جانب أبناء بعقلين وأهلها، ومنطقة الشوف في مصابهم الأليم"، مشيراً الى ان "ما أصابهم، أصابنا جميعا، فهم الأهل والقدوة في المحبة والوطنية، ونتقدم منهم ومن جميع اهالي الضحايا وفاعليات المنطقة بأحر التعازي والمواساة، وسنبقى نفرح سويا ونحزن معا، ونطلب الرحمة والمغفرة للضحايا".
هذا وأجرى المطران العمار اتصالين هاتفيين بالنائب مروان حماده وبرئيس بلدية بعقلين عبدالله الغصيني، أعلن فيه تضامنه مع الأهالي، معزيا بالضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر المطران العمار عن جريمة بعقلين: المطرانية المارونية تقف الى جانب أبناء بعقلين وأهلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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