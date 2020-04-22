المطران العمار عن جريمة بعقلين: المطرانية المارونية تقف الى جانب أبناء بعقلين وأهلها

أبدى راعي ​أبرشية صيدا ودير القمر​ المارونية ​المطران مارون العمار​، في بيان، أسفه "الشديد للجريمة المروعة التي وقعت في بلدة ​بعقلين​ الشوفية"، مؤكداً "وقوف المطرانية المارونية الى جانب أبناء بعقلين وأهلها، ومنطقة الشوف في مصابهم الأليم"، مشيراً الى ان "ما أصابهم، أصابنا جميعا، فهم الأهل والقدوة في ​المحبة​ والوطنية، ونتقدم منهم ومن جميع اهالي الضحايا وفاعليات المنطقة بأحر التعازي والمواساة، وسنبقى نفرح سويا ونحزن معا، ونطلب الرحمة والمغفرة للضحايا".

هذا وأجرى المطران العمار اتصالين هاتفيين بالنائب مروان حماده وبرئيس ​بلدية بعقلين​ عبدالله الغصيني، أعلن فيه تضامنه مع الأهالي، معزيا بالضحايا.