حسن مراد: الوقت ليس لتصفية الحسابات لأن حساب التاريخ لن يرحم

أعتبر الوزير السابق ​حسن مراد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "‏مع تفاقم ​الأزمة​ الإقتصادية عالمياً وانعكاسها بشكل كبير على الواقع في ​لبنان​، فإن استعادة ​الأموال المنهوبة​ ووقف الهدر هو الحل الأقرب والأنسب للخروج من ازمتنا، وكل من لديه رؤية أو مشروع للإصلاح أن يطرح ذلك على ​الحكومة​ لمناقشتها ومساعدتها، فالوقت ليس لتصفية الحسابات لأن حساب التاريخ لن يرحم".

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