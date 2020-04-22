درويش: صوتنا مع تقصير مدة المجلس النيابي للإحتكام للناس

أكد عضو كتلة "الوسط المستقل"، النائب ​علي درويش​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "صوتنا مع اقتراح قانون تقصير مدة ​المجلس النيابي​ ايمانا منا بأهمية العمل التشريعي والاحتكام لصوت الناس فصوتُنا اليوم هو ملك الشعب، وليكن الحكم ان كانت ​السلطة​ القائمة تريد اظهار جدية في معالجة الأزمات عبر محاسبة الفاسدين علها تعوض اسقاط صفة المعجل للقانون، وليتحمل الجميع مسؤوليته".

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