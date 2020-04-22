شيخ العقل عن حادثة بعقلين: لتركها بيد القضاء

استنكر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، "الجريمة النكراء التي وقع ضحيتها 9 أشخاص في بلدة بعقلين"، مشددا في تصريح على "ضرورة ترك الامر بيد القضاء والاجهزة الأمنية لكشف اللثام عمّا حصل وتحقيق العدالة، متوجهين بالتعزية من أهالي وعائلات الضحايا في بعقلين وعرسال والعائلات السورية".
تجدر الإشارة إلى أن جريمة مروعة حدثت في منطقة بعقلين راح ضحيتتها 9 أشخاص وتمت الإستعانة بالطوافات العسكرية التابعة للجيش اللبناني للبحث عن المشتبه بهم، وأفادت بعض وسائل الإعلام عن توقيف أحد المشتبه بهم بخراج لبدة بعقلين ليل أمس.
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