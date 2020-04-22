شيخ العقل عن حادثة بعقلين: لتركها بيد القضاء

استنكر شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​، "الجريمة النكراء التي وقع ضحيتها 9 أشخاص في بلدة ​بعقلين​"، مشددا في تصريح على "ضرورة ترك الامر بيد ​القضاء​ و​الاجهزة الأمنية​ لكشف اللثام عمّا حصل و​تحقيق​ العدالة، متوجهين بالتعزية من أهالي وعائلات الضحايا في بعقلين و​عرسال​ والعائلات السورية".

تجدر الإشارة إلى أن جريمة مروعة حدثت في منطقة بعقلين راح ضحيتتها 9 أشخاص وتمت الإستعانة بالطوافات العسكرية التابعة للجيش اللبناني للبحث عن المشتبه بهم، وأفادت بعض وسائل الإعلام عن توقيف أحد المشتبه بهم بخراج لبدة بعقلين ليل أمس.