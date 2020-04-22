محافظ جبل لبنان: لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع افتتاح أي من المسابح في المرحلة الراهنة

أكد ​محافظ​ ​جبل لبنان​ القاضي ​محمد المكاوي​، في تعميم صادر عنه، انه "حيث تستمر حالة التعبئة العامة المعلنة بموجب المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 والمرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020، والتدابير الرامية الى منع التجمعات بما فيها ارتياد الأماكن العامة وإقامة الأنشطة التي تتسبب بالإزدحام والتجمع وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة وباء ​كورونا​، وحيث ترددت معلومات مفادها قيام تحضيرات في بعض المسابح لافتتاح الموسم بالرغم من التدابير القانونية السارية المفعول والهادفة الى منع انتشار الوباء وخروجه عن السيطرة، ندعو القائمقامين في أقضية المحافظة والبلديات واتحادات البلديات في ​قضاء بعبدا​ اتخاذ الإجراءات اللازمة للحؤول دون افتتاح أي من المسابح الخاصة والمسابح الشعبية في المرحلة الراهنة، في ظل استمرار إعلان التعبئة العامة في البلاد، كما وإبلاغ القيمين عليها وجوب إرجاء افتتاح الموسم الى حين السيطرة على وباء كورونا وصدور قرار بهذا الخصوص عن ​مجلس الوزراء​ أو ​وزارة الداخلية والبلديات​، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية".

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