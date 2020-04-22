ترامب: أصدرت تعليمات للبحرية الأميركية بتدمير أي زوارق حربية إيرانية إذا تحرشت بسفننا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي ترمب: أصدرت تعليمات للبحرية الأميركية بتدمير أي زوارق حربية إيرانية إذا تحرشت بسفننا في البحر".

وكان قد أعلن الجيش الأميركي يوم 15 نيسان ، أن 11 زورقا تتبع للحرس الثوري الإيراني، نفذت عمليات "اقتراب ومضايقة خطيرة" لسفن من البحرية الأمريكية في الخليج، واعتبر أن الزوارق الإيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي، مؤكدا أن تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال الخليج العربي "خطيرة واستفزازية".

من جهته شدد الحرس الثوري على أنه سيرد بشكل حاسم على أي خطأ حسابي للأسطول الأمريكي في الخليج، واصفا ادعاءات الجانب الأميركي حول حادث 15 نيسان بأنها "مزورة" وعلى "غرار أفلام هوليوود".