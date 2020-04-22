مجلس النواب يرفع الجلسة بعد فقدان النصاب ولا جلسة بعد الظهر

اشارت معلومات صحافية الى أن ​مجلس النواب​ رفع الجلسة بعد فقدان النصاب ولا جلسة بعد الظهر.

وطرح المجلس في اخر الجلسة مشروع قانون يرمي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة بقيمة الف و 200 مليار دولار، وقال رئيس الحكومة حسان دياب ان هذا المشروع مهم جداً، وهو يشكل شبكة أمان اجتماعية، وشرحت وزيرة الدفاع زينة عكر اهمية هذا المشروع لتحفيز الصناعة.

وبعد فقدان النصاب في الجلسة شدد دياب على ان "هذا الموضوع مهم جداً ويجب ان يجتمع المجلس اليوم قبل الغد، فسرعان ما رد رئيس المجلس نبيه بري قائلاً "ما حدا بقلي شو بعمل"، ورفع الجلسة وتلا المحضر.

هذا وكان المجلس قد أقر مشروع قانون بقيمة 450 مليار كدفعة لمستحقات المستشفيات لصالح وباء الكورونا، وهذا من خراج جدول الاعمال، اضافة الى اقرار اقتراح قانون يتعلق بتحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة بنسبة 10% من الراتب للأشخاص الذين لم يتقاضوا رواتبهم بدون مفعول رجعي مقدم من النائب بهية الحريري".

من جهة اخرى تطرق رئيس التيار الوطني الحر الناب جبران باسيل الى ملف الصيارفة، فقال بري "تحدثنا عن هذا الموضوع، ويجب ان تتحرك السلطات القضائية، قرد باسيل ان هذا "القانون المطروح هو جزء من capital control "، مطالباً بـ"لجنة تحقيق برلمانية، فالأموال ما زالت تتسرب الى الخارج واقل شيء ان نطالب الحكومة بالنسبة للتعيميم الذي صدر بالامس او يتوقف، فرد بري بـ"ضميري وقانونيتي capital control ليس من اختصاصنا ومن عملنا، بل هذا اختصاص البنك المركزي وانا وقلت هذا الكلام لرئيس الجمهورية ميشال عون على الحكومة ان تتصرف، فتمنى باسيل ان يتحرك المجلس ان لم تقم الحكومة بواجباتها.