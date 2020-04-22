تسجيل 1141 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ عن تسجيل 1141 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في المملكة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، في تراجع طفيف لهذا المعدل مقارنة مع إحصائية أمس الثلاثاء. إضغط للمزيد

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