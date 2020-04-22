آخر مستجدات فيروس كورونا في العالم

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أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 177822 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأربعاء حتى الساعة 11,00 ت غ.

وشُخّصت أكثر من 2571880 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب علاجا في المستشفى. وبين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 583 ألف شخص.

والولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة نهاية شباط/فبراير، هي الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها إلى 45075 وفاة من أصل 825306 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 75673 على الأقل.

والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 24648 وفاة من أصل 183957 إصابة، ثم إسبانيا مع 21717 وفاة من أصل 208389 إصابة، وفرنسا مع 20796 وفاة من أصل 158050 إصابة، والمملكة المتحدة مع 17337 وفاة من أصل 129044 إصابة.

وسجّلت الصين القارية (من دون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس للمرة الاولى أواخر كانون الأول/ديسمبر، إجمالي 82788 إصابة (30 حالة جديدة بين الثلاثاء والأربعاء) بينها 4632 وفاة، فيما شفي 77151 شخصاً.

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بلغت الوفيات في أوروبا الأربعاء عند الساعة 11,00 ت غ 110522 حالة من أصل 1248469 إصابة، وسجلت في الولايات المتحدة وكندا 46985 وفاة (863728 إصابة) وفي آسيا 7372 وفاة (176914 إصابة) وفي الشرق الأوسط 5886 وفاة (134870 إصابة) وفي أميركا اللاتينية والكاريبي 5767 وفاة (115347 إصابة) وفي افريقيا 1195 وفاة (24611 إصابة) وفي أوقيانيا 95 وفاة (7942 إصابة).

وأُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا

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