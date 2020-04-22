ترمب سيوقع الاربعاء مرسوماً حول تعليق الهجرة

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أكد الرئيس الاميركي دونالد ترمب صباح الأربعاء أنه سيوقع اليوم مرسوما يتم بموجبه تعليق الهجرة موقتا الى الولايات المتحدة، موضحا أنها خطوة لحماية العمال من التدهور الاقتصادي الناتج من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكتب ترمب على "تويتر"، "سأوقع اليوم المرسوم الذي يحظر الهجرة الى بلادنا". وستكون مدة التعليق ستين يوما ولن يشمل تأشيرات العمل الموقتة.
والثلاثاء، ركز ترمب على وضع الوظائف في الولايات المتحدة ليبرر قراره. وقال الرئيس الاميركي الذي وعد ببناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك "سيكون من الظلم استبدال الاميركيين بيد عاملة من الخارج".
واضاف قبل ستة اشهر من معركة الانتخابات الرئاسية "علينا اعطاء الاولوية للعامل الاميركي".
إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركية
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