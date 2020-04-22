شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يدعو لمبادرة تجمع الرياضيين بكافة الأنشطة لمواجهة آثار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة ضبط الأداء الرياضى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، اجتماع لها ، اليوم الأربعاء ، بإستخدام تقنية الإتصال الرقمى وأوصت اللجنة بمناشدة كافة وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بالالتزام بالضوابط المهنية الصادرة عن المجلس والقيم الأخلاقية وعدم إثارة التعصب والفتن أو الإساءة إلى الرموز الرياضية .

وأهابت اللجنة في بيان لها ، بكافة الوسائل الدعوة لمبادرة تجمع الرياضيين بكافة الأنشطة والانتماءات الرياضية لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن أزمة إنتشار فيروس كورونا ، مشيدة بالمبادرات التى دعا إليها بعض لاعبى الناديين الأهلى والزمالك فى هذا الشأن.

وكانت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، قد أوصت بحجب عدد من الحسابات التي يمثل أصحابها وكالات إلكترونية تروج للدعارة المقنعة، والتي انتشرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، وتحمل دعوات للفتيات صغيرات السن للمشاركة في الأمر بمقابل مادي يصل لثلاثة آلاف دولار.

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وأضافت اللجنة في بيان لها، أنها ناقشت الشكوى المقدمة من وزير العدل ضد موقع بوابة البرلمان، الذي نشر تصريحات منسوبة لمسئول بالوزارة على غير الحقيقة.

ومن المنتظر أن يصدر المجلس قراره بعد مناقشة توصية اللجنة بهذا الشأن خلال ساعات.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر من قبل القرار رقم 16 لسنة 2020، بشأن ما نُشر من مقالات بصحيفة المصري اليوم وموقعها الإلكتروني حول سيناء، تحت اسم مستعار "نيوتن" وقرر المجلس إلزام الصحيفة وموقعها الإلكتروني بنشر وبث اعتذارً واضحاً وصريحاً للجمهور عن المخالفات التي ارتكبتها وذلك خلال ثلاثة أيام ، وإلزامها بإزالة المحتوى المخالف من الموقع الإلكتروني.