شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يقف دقيقة حداد على "الحوفي" شهيد الشرطة بآخر عملية إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وقوف أعضاء البرلمان، دقيقة حداد على روح شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد خلال أداء واجبه الوطني أثناء الاشتباكات بين قوات الأمن وعناصر إرهابية بمنطقة الأميرية الأسبوع الماضي.

وكان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وجميع أعضاء المجلس، قد نعو شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي وافته المنية وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه خلال الاشتباكات بين قوات الأمن وعناصر إرهابية بمنطقة الأميرية.

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وأكد مجلس النواب- في بيان الأسبوع الماضي - "أن دم الشهداء الطاهرة أمانة في أعناقنا جميعا، وأن هذه الأفعال الخسيسة إنما تزيد من قوة وتكاتف مؤسسات الدولة في مواجهة إرهاب أسود سعى في الأرض فسادًا.. وستظل مصر بشعبها وشرطتها وجيشها قادرة على اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره.. رحم الله شهيدنا وألهمنا وأهله وذويه صبر المؤمنين".