شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: الدولة تبذل قصارى جهدها لعودة العالقين وليس هناك تقصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدولة تبذل قصارى جهدها لعودة المصريين العالقين بالخارج، وأنه ليس هناك أى تقصير إطلاقا، لكن المسألة تتعلق ليست بهذه السهولة، حيث تبحث هذه المسائل مع الدول المضيفة ويتم حلها بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والهجرة.

جاء ذلك تعقيبا على مطالبات عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، أثناء أخذ الرأى النهائى على 9 مشروعات قوانين بعضها يتعلق بدعم الدولة لمواجهة كورونا، ومنهم النواب إلهامى عجينه والسيد حجازي.

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وقال عبد العال، إن المشكلة ليست فى توفير الطيران فهو موجود، لكن يتم دراسة الأمر مع وزارة الخارجية والهجرة، مضيفًا: "إن شاء الله كله هيرجع، مش هنسيبهم برا".

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن عجلة الاقتصاد بدأت تعود فى كثير من الدول بدأـت تعود، ومع ممارسة النشاط الاقتصادى، ستحل هذه المشكلة تلقائيا، مطالبا النواب بقدر من الهدوء، بتأكيده عدم تقصير الدولة حيال هذا الأمر.