شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يهنئون القيادة السياسية والمواطنين بمناسبة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال التصويت نهائيا وندءاً بالأسم علي 9 مشروعات قوانين، مرة واحدة، في سابقة برلمانية، ومنها ما يتعلق بدعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، توجة أعضاء البرلمان التهنئة للقيادة السياسية وجميع المواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وهنأ النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب الشعب المصرى في هذا التوقيت وجميع النواب بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجيا تمر الأيام خير ومبارك علي العالم جميعا، فيما تمني النائب محمد المصري، في هذه الأيام المباركة برفع الغمة قائلاً : "نتمني أن تكون مصر كلها بخير، وربنا يرفع عنا الغمة"، بدوره توجه النائب محمد كلوب بالتهنئة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وجميع الموطنين بمناسبة شهر رمضان، قائلاً : إن شاء الله مصر كلها بخير.

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وخلال الموافقات، أعلن النائب عبد الحميد كمال، موافقته علي جميع مشروعات القوانين مع التحفظ علي قانون مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدا تسلمية مذكرة تتضمن اعتراضاته إلي رئيس البرلمان، فيما تحفظ النائب صلاح عبد البديع علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارىء.

فيما علق الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان أثناء المناداة علي النائب أشرف رشاد، عضو مجلس النواب، الذي لم يكن موجوداً، بقوله : "ليه مش بيجي بقاله فترة، علي عكس عادته، لعله خير"، كما علق علي عدم وجود النائب بدوي النويشي بقوله : إزاي دا موجود علطول".