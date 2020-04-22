شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الانسان": الداخلية تتخذ إجراءات احترازية للحفاظ على صحة السجناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان اتصالا هاتفيا من ايمون جيلمور مسئول حقوق الانسان في الاتحاد الأوروبي، يأتي هذا الاتصال بدلا من المقابلة التي كان من المقرر أن تعقد أثناء زيارته للقاهرة والتي تأجلت بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها العالم من تفشي وباء كورونا.

وأوضح محمد فايق خلال الاتصال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على صحة و حياة السجناء بما في ذلك الإفراج الشرطي الذي وصل في بعض الحالات الى ثلث المدة و الإفراج الرئاسي الذي يتم على دفعات متتالية خلال العام كان أخرها 460 سجينا منذ أيام قليلة.

و تساءل محمد فايق بصفته رئيس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن مدى الاستعدادات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لمواجهة ما يمكن أن يحدث إذا تفاقمت أحوال فيروس كورونا بالقارة الأفريقية.

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فيما شرح ايمون جيلمور ما يقوم به الاتحاد الاوروبي مع الدول الافريقية و ما تقوم به دول الاتحاد مع الدول الافريقية مباشرة لمساعدتها في مواجهة هذا الوباء.

في نهاية الاتصال تم الاتفاق بين الطرفين على آلية التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان و الاتحاد الأوروبي للعمل على تعزيز و نشر ثقافة حقوق الإنسان.