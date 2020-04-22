شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال ينتقد الغياب عن التصويت على قوانين ضد كورونا: علامة استفهام كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تغيب عدد من أعضاء المجلس عن الجلسة العامة المنعقدة اليوم، والتي تشهد الموافقة النهائية على عدد من التشريعات الهامة، بعضها متعلق بدعم الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بقوله: "النواب الذين لم يحضروا، هذه علامة استفهام كبيرة، كيف يتغيبون في ظل الأزمة، دي قصه تانية الصراحة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لأخذ الرأي النهائي علي عدد من مشروعات القوانين الهامة التي تتطلب التصويت عليها نداء بالأسم.

وطالب عبد العال، جميع أعضاء المجلس بالالتزام كل بمقعده وبالمسافات الآمنه، وعدم التزاحم داخل القاعة الرئيسية للمجلس حفاظاً علي الصحة العامة للجميع.

ودعا رئيس البرلمان، أعضاء مجلس النواب لعدم مغادرة البرلمان في أعقاب التصويت علي عدد من مشروعات القوانين نهائيا ندءً بالأسم، لاسيما وأن الجلسة ممتدة حيث سيتم مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.

Advertisements

واللافت أنه مراعاة للظروف الاستثنائية، يتم التصويت علي عدد من مشروعات قوانين ندءا بالاسم مرة واحدة حيث يعلن النائب خلال الجلسة موافقته علي التشريعات التي ذكرت في الجلسة.