شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل 51 اقتراح برغبة للحكومة لتنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال مجلس النواب 51 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى الى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى وافقت على جميع تلك اللاقتراحات، وأوصت بتنفيذ ما جاء فيها جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.

وتشمل موضوعات الاقتراحات، إنشاء مكتب شئون اجتماعية بقرية سفلاق – مركز ساقلته – محافظة سوهاج.وإعادة المحذوفين من معاش تكافل وكرامة لمستحقيه خاصة الأرامل والمطلقات وتنفيذ التعاقدات السابقة للمواطنين مع شركة ناشيونال جاس والتي تم تحصيل رسومها – مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية.و توصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق لمجلس قروي شوشه – مركز سمالوط – محافظة المنيا.و لقرى (طحلة، وكفر طحلة، دجوى، أشراف دجوى) - محافظة القليوبية.و لبعزبة الزيتون التابعة لمركز ومدينة قليوب – محافظة القليوبية.و حي الشهداء بسخا قسم أول كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ.و لبعض قرى مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة.

Advertisements

كما تضمنت تخصيص جزء من الأرض المملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي بمؤسسة الزكاة "مركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية" بحي المرج – محافظة القاهرة لتكون مستشفى عامًا 100 سرير وتخصيص جزء من الأرض المملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي بمؤسسة الزكاة " مركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية" بحى المرج - محافظة القاهرة لإنشاء محكمة جزئية.

وإنشاء مكتب تأمينات بحي المعصرة – محافظة القاهرة.و رصف مدخل العزبة الحمراء والقطاوي وعزبة البنات التابعين لكفر بهوت مركز نبروه - محافظة الدقهلية.وإنشاء سوق سيارات بحي الكوثر – محافظة سوهاج.