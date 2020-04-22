شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان بالبرلمان" : مواقف مصر الإنسانية فى أزمة كورونا أبهرت العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن بالمواقف الانسانية لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم الدعم المعنوى والطبى لبعض الدول الصديقة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا ومنها الصين وإيطاليا والولايات المتحدة الامريكية مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرب المثل والقدوة للعالم كله فى اهمية التعاون الدولى لمواجهة مثل هذه الأزمات التى احدثت فزعا رعبا كبيرين لدى مختلف دول العالم.

واعتبر " عابد " فى تصريحات صحفية اليوم، مثل هذه المواقف من الرئيس السيسى عبارة عن رسائل واضحة للرأى العام العالمى بالحضارة والتقاليد والقيم الانسانية الرفيعة لمصر وشعبها.

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وأكد عابد، أن الإشادات والتقدير الكبير لمصر ومواقفها من مختلف دول العالم وليس من بكين وروما وواشنطن فقط هى أبلغ رد على الخونة من قوى الشر والظلام والارهاب الذين وجهوا سمومهم ضد مصر وقائدها وشعبها من قنوات الدم والارهاب التى تبث سمومها من الاراضى الارهابية القطرية والتركية .

وقال النائب علاء عابد إن مصر أبهرت العالم كله بهذه المواقف الانسانية رفيعة المستوى والتى أرست لمبادئ التعاون الدولى الحقيقى فى مواجهة خطر جائحة كورونا متوقعا ان تكون لهذه المواقف الانسانية من الرئيس السيسى اثارها الايجابية الكبيرة على المواقف المصرية التاريخية والمحورية تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية فى عالم مابعد كورونا الذى سيتغير تغييرا جذريا فى عالم ماقبل كورونا.