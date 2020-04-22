شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أعضاء "صحة البرلمان" يطالبون بالتخلص الآمن من نفايات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، اجتماعا صباح اليوم الأربعاء، بخصوص متابعة ومناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تتخذ الدولة إجراءات احترازية ووقائية لمواجهته ومنع انتشاره.

وطالب أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان بتشديد وتكثيف الإجراءات الوقائية للأطقم الطبية داخل المستشفيات، خاصة في مستشفيات الحميات والصدر، وأماكن العزل والحجر الصحي، لحمايتهم من الإصابة، كما طالبوا بتوسيع إجراءات رصد وفحص المخالطين للمرضي.

وحذر بعض النواب خلال الاجتماع، من خطورة النفايات والمخلفات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا سواء كمامات أو قفازات وغيرها، مطالبين بالتخلص الآمن من هذه النفايات، حتي لا تكون مصدر لنقل العدوي وانتشارها.

وتحدث النواب بشأن كافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا، والاستعدادات والاحتياطات التي يمكن اتخاذها حال تصاعد الموقف.

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جدير بالذكر، أن لجنة الشئون الصحية بالبرلمان اعدت تقريرا بشأن تداعيات انتشار فيروس كورونا، عرضته علي مكتب المجلس، وأوصت فى تقريرها، بسرعة إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء، باعتبار ضحايا فيروس كورونا من أفراد الطاقم الطبي، ضمن الشهداء، ويعاملون معاملتهم طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الأولى للقانون رقم 16 لسنة 2018، كما أوصت بالتنبيه على وكلاء الوزارة بالمحافظات، بمد النواب بالبيانات اليومية أو الدورية، بما تم رصده من حالات مشتبهة أو مؤكدة، برصد أماكن التجمعات والزحام، بالإضافة إلى التعاقد مع أطباء المعاش حتى سن 60 سنة، للمساهمة في زيادة الكوادر الطبية اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا بمثل معاملة كوادر التأمين الصحي الجديد بالإضافة إلى الحافز الرئاسي الجديد مع غلق عياداتهم الخاصة.

كما طالبت لجنة الصحة بالاستعانة بالصيادلة خريجي الصيدلة الإكلينيكية مع دورات تدريبية، للاستفادة منهم وبطلبة كليات الطب البشري الامتياز والبكالوريوس، بالإضافة الى الاستعانة بطلبة التمريض (البكالوريوس والمعاهد الفنية للتمريض) مع عمل دورات تدريبية مكثفة.

وأشارت لجنة الصحة فى تقريرها إلى أنه تم عقد اجتماع بين هيئة مكتب اللجنة والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، بمقر الوزارة يوم الإثنين 13 من إبريل الجاري، حيث عرضت وزيرة الصحة جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية من بداية الأزمة وقدمت مجموعة من الإحصائيات والجداول لمقارنة ما يحدث داخل مصر وباقي دول العالم من اجراءات الحجر الصحي.

كما أوضحت استعدادات الدولة للمرحلة القادمة في حالة زيادة الأعداد (لا قدر الله)، وأكدت أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جميع الجهود لكافة مؤسسات الدولة واستمرار التواصل للوقوف على جميع المستجدات والمشاركة في مواجهة تحديات هذا الفيروس.