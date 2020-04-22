مصدر أمني ينفي تسجيل إصابات بكورونا في صفوف أمن ميناء طنجة المتوسط

نفى مصدر أمني، إصابة 4 عناصر أمنية بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وعزل 29 آخرين، يعملون بميناء طنجة المتوسط.

وأفاد ذات المصدر، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة في صفوف العناصر الأمنية بالميناء المتوسطي، وأن الإصابات تم تسجيلها بميناء طنجة المدينة.

وتجدر الإشارة، إلى أن ميناء طنجة المدينة سجل، في وقت سابق، إصابة 3 عناصر أمنية بفيروس كورونا، حيث تم على إثر ذلك وضع 45 عنصرا أمنيا يعملون بذات الميناء تحت الحجر الصحي بأحد الفنادق المصنفة بالمدينة.

وكانت المندوبية الجهوية للصحة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قد أعلنت عن إرتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 461 حالة مؤكدة، وذلك إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء.