ترامب: حظر الهجرة إلى الولايات المتحدة سيتم اليوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم، اليوم الأربعاء، التوقيع على أمر تنفيذي بفرض حظر على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة تأتي ضمن جهود بلاده لإحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر، أشار فيها أيضا إلى أن حدود بلاده الجنوبية، حتى بدون هذا الأمر “مدعومة بشكل كبير بـ 170 ميلاً من جدار الحدود الجديد و 27000 جندي مكسيكي، مشددة للغاية – بما في ذلك الاتجار بالبشر!”، يقول ترامب.

ولم يكشف ترامب تفاصيل أكثر عن قراره المرتقب، لكن تسريبات سابقة نشرتها شبكة بلومبورغ أكدت أن السياسة الجديدة ستمنع دخول الأفراد الراغبين في الحصول على تأشيرات العمل لمدة 90 يوما على الأقل، وفق بلومبرغ التي قالت إنها اطلعت على نسحة من مسودة القرار الرئاسي.

لكن الخطوة تشمل استثناءات للأشخاص الباحثين عن عمل في مجالات “إنتاج الغذاء والمساعدة مباشرة في حماية سلسلة الإمدادات”، وهو ما قد ينطبق على العاملين في المزارع.

ولن ينطبق القرار على العاملين في الرعاية الطبية أو الأبحاث الطبية.

وسيحتاج العاملون في قطاع التكنولوجيا الذين يقيمون في الولايات المتحدة بتأشيرات عمل من نوع H-1B أن يقدموا إلى الحكومة الأميركية شهادات بأنهم لا يأخذون وظائف يمكن للعاملين الأميركيين شغلها.

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ولن يتأثر اللاجئون وطالبو اللجوء وكذلك أزواج وأطفال من يحملون الجنسية الأميركية أو أصحاب الإقامة الدائمة بالقرار الرئاسي، وفق بلومبرغ.

تجدر الإشارة إلى أن وكالات الهجرة والسفارات أوقفت بشكل كبير إصدار تأشيرات دخول، ما يعني أن من يرغبون في العمل في الولايات المتحدة أو زيارتها لا يستطيعون القيام بذلك.

وتم تعليق دخول اللاجئين إلى البلاد في 19 مارس بعد أن أوقفت الأمم المتحدة ومنظمات الهجرة بشكل مؤقت سفر هؤلاء. ومددت الولايات المتحدة التعليق إلى غاية 15 ماي.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن عن قراره في تغريدة مساء الاثنين، جاء فيها “في ضوء هجوم العدو الخفي، وفي ظل الحاجة إلى حماية وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء، سأوقع أمرا تنفيذيا لتعليق الهجرة مؤقتا إلى الولايات المتحدة!”.

وكان ترامب قد فرض في يناير حظرا على السفر من الصين إلى الولايات المتحدة للحد من تفشّي الوباء في بلاده، ثم فرض في منتصف مارس قيودا على السفر من غالبية الدول الأوروبية إلى الأراضي الأميركية.