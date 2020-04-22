إصابة قابض بمحطة الأداء للطريق.. صفرو تُواجه مخاطر بؤرة في سوق تجاري

في الوقت الذي تتواصل فيه تداعيات القنبلة الوبائية التي فجرتها كورونا بالمركز التجاري المشهور بوسط مدينة فاس،اهتزت جارتها مدينة صفرو، يوم أول أمس الأحد، على وقع تسجيل حالة إصابة بسوق تجاري ممتاز، أكدتها نتائج التحليلات المخبرية، والتي أجريت على عينات من المسالك التنفسية لشاب بمختبر المستشفى الجامعي الحسن الثانيبفاس.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” من مصدر قريب من الموضوع، فإن الشاب والذي يتحدر من مدينةالمنزل، ويقيم بمدينة صفرو، اتصل بفريق التدخل السريع الخاص بحالات “كوفيد– 19″، بعدما شك في أعراض المرضوالتي ظهرت عليه منذ يوم السبت الماضي، عقب شعوره بارتفاع في درجة حرارة جسمه، وحالة إعياء كلي لازمته طيلةالأيام التي سبقت الحمى التي ألمت به، حيث جرى نقله من مقر إقامته بأحد أحياء مدينة صفرو صوب مستشفى محمدالخامس، والذي توجد به الوحدة التي تتكفل بمرضى كورونا والحالات المشتبه فيها، وهناك، يضيف المصدر عينه، خضعالشاب لكشوفات طبية، وأخذت له عينات من مسالكه التنفسية، شحنت صوب المختبر الجهوي للمستشفى الجامعيالحسن الثاني بفاس، حيث أظهرت النتيجة حمل الشاب للفيروس.

إصابة الشاب، القادم إلى مدينة صفرو من جارتها مدينة المنزل، وحصوله على فرصة عمل بوحدة تجارية تابعة لأكبرمجموعة المتاجر الغذائية في تركيا، خلقت حالة استنفار وسط الوحدة التجارية، بسبب تخوف السلطات الطبية والإداريةمن تكرار القنبلة الوبائية التي فجرتها مؤخرا كورونا “ببرج فاس“، وهو ما عجل بتحرك خاطف لفرق التدخل السريعلرصد الفيروس، حيث أجرى الطاقم الطبي والتمريضي للفريق، أبحاثا ميدانية وسط المخالطين لمستخدم أسواق “بيم” المصاب، رفضت المصالح الطبية المختصة الكشف عن عددهم، في انتظار ظهور نتائج تحليلاتهم المخبرية، والتي شحنتصوب المختبر الجهوي لتحليلات “كوفيد-19″ بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.

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وسجل إقليم صفرو، والذي ارتفع فيه عدد حالات الإصابة إلى 11 حالة، ترتبط ببؤرتين عائلتين خالط أفرادها مصابينعائدين من الخارج، يوم السبت الماضي، حالة شاب آخر يشتغل قابضا بمحطة للأداء بأحد محاور الطرق السيارة التيتخترق جهة فاس – مكناس، حيث وضع المصاب تحت الحجر الصحي بوحدة العزل بالمستشفى الإقليمي محمدالخامس بصفرو، بحسب ما كشف عنه مصدر طبي لـ“أخبار اليوم“، مضيفا أن 7 أشخاص من أفراد عائلته، ممنخالطهم المصاب خضعوا لكشوفات مخبرية، أثبتت عدم انتقال العدوى إلى زوجته وابنته، فيما تنتظر السلطات الطبيةبصفرو نتائج التحليلات المخبرية لباقي أفراد عائلته، والذين يوجدون بالجناح الخاص بالمخالطين بنفس المستشفى، منبينهم والداه وأخته وزوجها وشقيقة هذا الأخير، بحكم أنها تقطن مع شقيقها الذي يتكفل برعايتها، تورد مصادر الجريدة.

الحالة الثالثة والتي رفعت عدد المصابين بإقليم صفرو، تتعلق بمخالط لمستخدم بالوحدة التجارية “برج فاس” الموبوء،والذي يتحدر من مدينة إيموزار كندر، كان قد قصد بسيارته قبل أن تظهر نتيجة حمله للفيروس ورشة لإصلاح عجلاتالسيارات بالمدينة، حيث تسبب في نقل العدوى إلى صاحب الورشة، والذي يرقد بوحدة الحجر الصحي بمستشفى محمدالخامس بصفرو، فيما خضع عمال الورشة وعائلاتهم لكشوفات طبية، أجرتها عليهم فرق التدخل السريع المكلفة بتتبعالمخالطين في انتظار نتائج تحليلاتهم المخبرية.

وتفيد مصادر “أخبار اليوم“، أن السلطات الطبية بالإقليم تترقب، بقلق كبير، نتائج التحليلات المخبرية للمخالطين، والذينيرتبطون بمصابين حملوا الفيروس بوحدات مهنية وأخرى عائلية، ما قد يرفع عدد الحالات بالإقليم، والذي ظل حتىمنتصف الأسبوع الماضي، يتحكم في الحالة الوبائية بالإقليم، من خلال تتبع الأطقم الطبية والتمريضية لثماني حالاتمرتبطة ببؤرتين عائلتين، خالط أفرادها عائدين من الخارج، قبل أن تضاف إليهم حالة مستخدم الوحدة التجارية لسواق“بيم“، والقابض بمحطة الأداء بالطريق السيار “فاس– وجدة“، في انتظار الكشف عن نتائج تحليلات مخالطيهمابوسطهما المهني والعائلي، تُورد مصادر “اليوم 24“.