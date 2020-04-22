سلطات طنجة تستعمل “درون” لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا المستجد – فيديو

استعانت السلطات المحلية في أحياء منطقة “بئر شيفاء” في طنجة، مساء أمس الثلاثاء، بطائرات من نوع “درون” لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا المستجد.

وتعاونت شركة مختصة في طائرات الدرون مع السلطات، حيث استخدمت طائرة الدرون بها مكبر صوت، لتوجيه رسائل للمواطنين.

وقال ياسين بنجدية، مدير الشركة المختصة بطائرات الدرون، إن المبادرة جاءت انطلاقا من رغبة الشركة في المساهمة، ومساعدة السلطات، من أجل ارشاد الناس، وتوعيتهم بمخاطر فيروس كوفيد-19.

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وأضاف المتحدث نفسه أن المبادرة سبقت إقامتها في مدن عديدة كمراكش، والدارالبيضاء، وطنجة، فيما أن طائرة الدرون المستعملة تتميز بخاصيتها في الارتفاع حدود 500 متر، والتحكم فيها عن بعد.

وفزجئ المواطنون في الأحياء، التي شملتها المبادرة، بالعملية الفريدة من نوعها في مدينة طنجة، واستحسنوا الفكرة، ما جعلهم يعبرون عن انبهارهَم بالتصفيق.