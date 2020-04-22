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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأربعاء، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 116 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم التأكد من اصابتين جديدتين بعد إجراء فحص معملي لنحو 1073 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة الإثيوبية أن الحالة الأولى تخص مواطنا إثيوبيا، يبلغ من العمر 22 عاما ، ولم يسجل له تاريخ سفر ويقيم في إقليم "عفار" شرق إثيوبيا.
أما الإصابة الثانية فهي لرجل أمريكي من أصول إثيوبية يبلغ من العمر 54 عاما.
وتتضمن البيان إشارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 21 حالة بعد تعافي 5 حالات جديدة، فيما توقف عدد حالات الوفاة عند 3 حالات فقط.
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