ارتفاع إصابات كورونا في قطر

الأربعاء 22 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، الأربعاء، تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 7141 حالة.



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وأضافت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد بلغ 10 حالات، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 75 حالات شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 689.