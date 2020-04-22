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شكرا لقرائتكم خبر عن قطر.. هل انتقل كورونا إلى عراب الفوضى حمد بن جاسم بعد إصابة "طباخه"؟ والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 أبريل 2020
قال موقع "قطريليكس" المعارض إن النظام القطري مستمر في عناد مع جائحة "كورونا" ويصر على التعتيم إعلامياً.
وأضاف أنه وفي ظل تفشي الفيروس في مراكز طبية بقطر وداخل الحكومة القطرية، يرفض النظام الحاكم الإعلان عن أعداد الإصابات الحقيقية، إلا أن الإصابات تجاوزت المراكز الطبية والحكومة، لتصل داخل قصر حمد بن جاسم.
وكشفت مصادر داخل قصر "بن جاسم" عن نقل الطباخ الرئيسي إلى العزل، بعدما تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا. وتابع المصدر أن العدوى انتقلت إلى الطباخ من أحد العمال المسؤولين عن جلب الطعام، بينما ظل الطباخ يعمل دون أن يشعر بأثر الفيروس لمدة 10 أيام، ولَم تظهر عليه أعراض الفيروس.
وبينت المصادر ، أن العاملين بالقصر تفاجؤوا بسقوطه المفاجئ فاقدا للوعي أمام أعينهم، مما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات بالدوحة. وتم عمل فحوصات طبية عديدة بينها اختبار فيروس "كورونا"، وجاءت نتيجة التحليل الإيجابية صادمة للقصر.
وأشارت المصادر، أنه سرعان ما تلقى القصر خبر إصابة الطباخ بفيروس كورونا، فتقرر وضع بن جاسم في الحجر الطبي، وإجراء اختبار له بعد الشكوك في انتقال العدوى إليه، ولا يعلم أحد نتيجة التحليل حتى الآن.
وفي وقت سابق كشف كاتب فرنسي عن إصابة حمد بن خليفة الأمير السابق، بفيروس "كورونا"، وتدهور حالته الصحية مما استدعى وضعه في غرفة العناية المشددة على الجهاز التنفسي
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